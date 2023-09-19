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13:23, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Армении ситуацию на границе назвали стабильной

Минобороны Армении заявило, что ситуация на границах страны стабильная

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Минобороны Армении назвало ситуацию на границах страны по состоянию на 14:00 (13:00 по московскому времени) «относительно стабильной» на фоне начала Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе (Арцахе). Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Ранее 19 сентября в Министерстве обороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

Позднее жители Степанакерта сообщили об артобстреле окраин города.

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    Антон Похиляк
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