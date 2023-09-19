Азербайджан закрыл воздушное пространство для Армении
Азербайджан закрыл со стороны Баку воздушное пространство страны для Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
«После начала контртеррористической операции в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении», — написало издание Axar.az.
Ранее 19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что силы Армении обстреливают позиции противника в направлении Агдамского района. В ведомстве добавили, что осуществляют удары высокоточным оружием по ВС Армении в Нагорном Карабахе.
Также в оборонном ведомстве уточнили, что проинформировали российских миротворцев о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.
Авиационные специалисты уже рекомендовали операторам лайнеров избегать полетов через воздушное пространство над Арменией и Азербайджаном. Издание Ain отмечало, что это может быть небезопасно из-за эскалации конфликта.