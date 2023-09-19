СМИ: Азербайджан закрыл воздушное пространство для Армении со стороны Баку

Азербайджан закрыл со стороны Баку воздушное пространство страны для Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«После начала контртеррористической операции в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении», — написало издание Axar.az.

Ранее 19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что силы Армении обстреливают позиции противника в направлении Агдамского района. В ведомстве добавили, что осуществляют удары высокоточным оружием по ВС Армении в Нагорном Карабахе.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что проинформировали российских миротворцев о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Авиационные специалисты уже рекомендовали операторам лайнеров избегать полетов через воздушное пространство над Арменией и Азербайджаном. Издание Ain отмечало, что это может быть небезопасно из-за эскалации конфликта.