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12:48, 19 сентября 2023Путешествия

Азербайджан закрыл воздушное пространство для Армении

СМИ: Азербайджан закрыл воздушное пространство для Армении со стороны Баку

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Азербайджан закрыл со стороны Баку воздушное пространство страны для Армении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«После начала контртеррористической операции в Карабахе с целью восстановления конституционного строя Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для Армении», — написало издание Axar.az.

Ранее 19 сентября Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило, что силы Армении обстреливают позиции противника в направлении Агдамского района. В ведомстве добавили, что осуществляют удары высокоточным оружием по ВС Армении в Нагорном Карабахе.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что проинформировали российских миротворцев о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Авиационные специалисты уже рекомендовали операторам лайнеров избегать полетов через воздушное пространство над Арменией и Азербайджаном. Издание Ain отмечало, что это может быть небезопасно из-за эскалации конфликта.

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    Мария Борисова
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