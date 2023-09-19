Азербайджан заявил об обстреле своих позиций силами Армении

МО Азербайджана: ВС Армении обстреливают позиции азербайджанской армии

Вооруженные силы (ВС) Армении обстреливают позиции азербайджанской армии на агдамском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) Азербайджана.

«Формирования Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, дислоцированным в направлении Агдамского района», — сообщили в оборонном ведомстве республики.

В Минобороны добавили, что азербайджанские военные принимают ответные меры в этом направлении.

Кроме того, МО Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Операция проводится для обеспечения положений трехстороннего заявления азербайджанского, армянского и российского лидеров.