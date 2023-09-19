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13:53, 19 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Армении заявило об отсутствии военных страны в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении: Вооруженных сил страны нет в Нагорном Карабахе
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Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Минобороны Армении заявило об отсутствии Вооруженных сил страны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения о присутствии подразделения Вооруженных сил Армении, ее военной техники и личного состава в Нагорном Карабахе.

«Минобороны Армении постоянно, в том числе и сейчас, заявляет, что в Нагорном Карабахе нет армянских ВС», — заявили в ведомстве.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В азербайджанском оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы страны поражают только легитимные военные цели в Нагорном Карабахе.

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    Семен Александров
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