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13:26, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали цели операции в Карабахе

МО Азербайджана: армия республики поражает военные цели в Нагорном Карабахе

Фото: Emrah Gurel / AP

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана поражают военные цели в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское Минобороны (МО).

«С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале нашей армии, выводятся из строя только легитимные военные цели», — заявили в оборонном ведомстве республики.

В МО Азербайджана подчеркнули, что гражданское население и соответствующие объекты не являются целями в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.

19 сентября азербайджанское Минобороны сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Мероприятия проводятся для обеспечения положений трехстороннего заявления азербайджанского, армянского и российского лидеров, добавили в ведомстве.

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    Кристина Есикова
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