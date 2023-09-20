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12:23, 20 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан сообщил о договоренности приостановить операцию в Карабахе

Азербайджан при участии России договорился приостановить операцию в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе была достигнута при участии российских миротворцев, сообщили в Минобороны Азербайджана. Заявление ведомства приводит Media.az.

«Достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 (12:00 мск)», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что договоренность достигнута на следующих условиях: расположенные в Карабахе формирования Вооруженных сил Армении должны оставить боевые позиции, полностью разоружиться и покинуть территорию, незаконные армянские формирования расформировываются. Кроме того, им необходимо сдать все вооружение и тяжелую технику.

«Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом», — заключили в министерстве.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Ереван при этом опроверг наличие своих военных в Карабахе.

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