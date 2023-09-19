Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. В Баку решили полностью очистить регион от армянских военных

МО Азербайджана заявило о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Министерство обороны (МО) Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

В целях разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, а также восстановления конституционного строя Азербайджана в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера Минобороны Азербайджана

В сообщении подчеркивается, что в известность о своих действиях азербайджанские силы поставили российских миротворцев и Совместный российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня. МИД Турции поддержал действия Азербайджана.

Перед этим в Баку обвинили ВС Армении в обстреле позиции азербайджанской армии на агдамском направлении.

В Азербайджане заявили о применении в Карабахе высокоточного оружия

В Минобороны страны подчеркнули, что гражданские объекты и население целями не являются. При этом жители Степанакерта в контролируемой НКР части Нагорного Карабаха сообщили об артобстреле окраин города.

По заявлениям ведомства, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

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Ереван опроверг наличие своих военных в Карабахе

В Министерстве обороны Армении подчеркнули, что в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ распространяются ложные утверждения о присутствии подразделений Вооруженных сил Армении, их военной техники и личного состава в Нагорном Карабахе. Саму операцию Азербайджана в Армении назвали крупномасштабной агрессией.

Азербайджан развязал очередную крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, стремясь завершить политику этнической чистки (...) Гражданские населенные пункты, город Степанакерт, другие города и села подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана под пустым предлогом уничтожения военных объектов МИД Армении

В военном ведомстве назвали ситуацию на границах страны по состоянию на 14:00 (13:00 мск) относительно стабильной на фоне начала Азербайджаном антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

Азербайджан открыл гуманитарные коридоры для эвакуации из Карабаха

«В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», — говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Кроме того, ведомство пообещало оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить питьевой водой и продуктами питания женщин, детей, пожилых людей, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.

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В Москве отреагировали на обострение ситуации в Карабахе

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, о которых договаривались и которые есть на бумаге. Захарова также подчеркнула, что необходимо сделать для урегулирования ситуации: выполнить договоренности и не провоцировать ситуацию.

Российский миротворческий контингент продолжит выполнять свои задачи в регионе. Москва рассчитывает, что его безопасность будет гарантирована всеми сторонами конфликта, заявили в МИД.