Минобороны Азербайджана сообщило о создании коридоров для эвакуации из Карабаха

МО Азербайджана: для эвакуации из Карабаха созданы гуманитарные коридоры

Азербайджан обеспечил гуманитарные коридоры для эвакуации населения из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) республики.

«В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, ведомство пообещало оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить питьевой водой и продуктами питания женщин, детей, пожилых людей, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.

Ранее МО Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Мероприятия объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».