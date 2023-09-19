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13:54, 19 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Азербайджана сообщило о создании коридоров для эвакуации из Карабаха

МО Азербайджана: для эвакуации из Карабаха созданы гуманитарные коридоры

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан обеспечил гуманитарные коридоры для эвакуации населения из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) республики.

«В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, ведомство пообещало оказать необходимую медицинскую помощь и обеспечить питьевой водой и продуктами питания женщин, детей, пожилых людей, а также лиц с ограниченными физическими возможностями.

Ранее МО Азербайджана проинформировало о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Мероприятия объясняют «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Алевтина Запольская
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