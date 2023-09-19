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13:32, 19 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России сообщили о контакте с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

Захарова: Россия проводит контакты с Азербайджаном по ситуации в Карабахе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия проводит контакты по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с представителями Азербайджана. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство сообщит об итогах позднее.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что действия российской стороны должны быть направлены на преодоление нового витка конфликта в Нагорном Карабахе.

Днем 19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Их проведение объяснили «пресечением широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

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    Алевтина Запольская
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