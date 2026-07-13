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04:38, 13 июля 2026Бывший СССР

ВСУ устроили «сафари со стрельбой» по территории Донбасса

РИА Новости: ВСУ зарабатывают на сафари со стрельбой по мирным жителям ЛНР и ДНР
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще с 2014 года начали устраивать «сафари со стрельбой» по территориям Луганской и Донецкой Народных Республик, чтобы зарабатывать деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«У нас достаточно свидетельств и мы знаем ряд мест на бывшей линии соприкосновения, которая была в период минских договоренностей, где приезжим "туристам" за большие деньги предлагали пострелять по ополченцам, а также обычным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик», — рассказал собеседник агентства.

Один из жителей ЛНР, вспоминал, как в район населенных пунктов Станица Луганская и Лобачево приезжали группы неизвестных на джипах и открывали огонь из миномета даже в период прекращения огня, затем уезжали.

«А иногда просто выйдут, типа того, как сафари, выпустят очередь и уедут», — рассказал местный житель.

Таким, по словам источника агентства, ВСУ занимаются и сегодня, но из-за активной линии фронта и увеличенной буферной зоны пострелять просто из миномета не так просто, поэтому они предлагают «туристам» выстрелы из артиллерии или же запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно о том, что ВСУ предпринимали попытки вести боевые действия в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) под видом гражданских

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