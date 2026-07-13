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04:40, 13 июля 2026Экономика

В России захотели усилить контроль за импортом одной категории товаров

«Известия»: Минпромторг захотел усилить контроль за импортом одежды и обуви
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минпромторг совместно с Федеральной налоговой и Федеральной таможенной службами планирует провести до конца текущего года пилотный проект, направленный на повышение эффективности контроля за ввозом товаров легкой промышленности. Об этом пишут «Известия».

Ведомства впервые намерены опробовать механизм автоматической сверки таможенной стоимости ввозимых товаров с данными из налоговой отчетности и системы маркировки «Честный знак». Предполагается объединить три информационных массива: данные ФТС о заявленной таможенной стоимости, сведения ФНС об уплаченных налогах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот.

Это позволит проследить путь продукции от момента ввоза до продажи на внутреннем рынке и выявить случаи, когда стоимость товара на этапе реализации существенно отличается от заявленной при декларировании. В Минпромторге необходимость внедрения нового механизма объясняют ростом числа случаев недостоверного декларирования товаров.

По информации Минэкономразвития, за первые пять месяцев 2026 года производство товаров легкой промышленности в России сократилось на 4,6 процента в годовом исчислении, в том числе выпуск одежды снизился на 8,4 процента, изделий из кожи — на один процент, текстильной продукции — на 0,1 процента.

Ранее сообщалось, что импорт одежды из США в Россию за январь — май 2026 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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