В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

Песков выразил сожаление из-за отказа Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

В Кремле сожалеют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое состоится в Минске 23 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что не приедет на заседание ОДКБ, и выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение.

«Если это действительно так, можно выразить сожаление. У каждого главы государства могут быть свои мероприятия, свои обстоятельства», — прокомментировал Песков.

В начале октября Песков заявлял, что Россия считает народ Армении братским, но к руководству страны у Москвы есть некоторые вопросы. Так он прокомментировал присоединение Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС).