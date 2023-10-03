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15:02, 3 октября 2023Бывший СССР

В Кремле высказались об отношении к властям Армении в России

Песков: РФ считает народ Армении братским, однако к руководству есть вопросы

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Россия считает народ Армении братским, однако к руководству этой страны у Москвы имеются некоторые вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Армения — это дружественное нам государство, наш партнер. И безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. <...> Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя присоединение Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС).

Высказывая свое мнение, Песков назвал МУС структурой, чьи решения для Москвы незаконны и ничтожны. По его словам, в России сомневаются в том, что принятое Ереваном решение является корректным.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал недружественным шагом ратификацию парламентом Армении Римского статута МУС.

3 октября стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса.

До этого Министерство иностранных дел России предупреждало Ереван, что ратификация Римского статута МУС приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой.

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    Варвара Кошечкина
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