В Совфеде отреагировали на ратификацию Арменией Римского статута МУС

Клишас назвал недружественным шагом ратификацию Арменией Римского статута МУС

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал недружественным шагом ратификацию парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Его реакция на событие появилась в Telegram-канале.

Сенатор подверг критике решение правительства в Ереване. «Армения совершила очевидно недружественный шаг в отношении Российской Федерации, подчинив собственную правовую систему политизированной квазисудебной организации, которая ведет с Россией политическую войну без правил», — написал Клишас.

3 октября стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса.

До этого Министерство иностранных дел России предупреждало Ереван, что ратификация Римского статута МУС приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой.