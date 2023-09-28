В МИД России рассказали о последствиях ратификации Армении Римского статута

МИД: ратификация Римского статута негативно скажется на отношениях Армении и РФ

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой. Об этом высказались в МИД России, пишет ТАСС.

В дипведомстве пояснили, что изначально армянской стороне была доведена позиция Москвы о неприемлемости ратификации Римского статута на фоне того, что МУС выдает ордер на «арест» представителей власти России. «Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — указали в российском МИД.

При этом, как утверждается, Ереван не учел ответные предложения. Теперь подобное решение по статуту, вероятно, обернется самыми негативными последствиями для отношений Армении и России, заключили в дипведомстве.

28 сентября профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута МУС. Его одобрили единогласно. Позднее представитель Армении Егише Киракосян также сообщил, что Ереван предложил Москве подписать соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте МУС.

Правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута МУС в начале сентября. Такой статус обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

Москва крайне негативно отреагировала на инициативу Еревана из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.