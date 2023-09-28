Ереван предложил Москве подписать соглашение по Римскому статуту
Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, цитирует ТАСС.
«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сообщил он.
Киракосян добавил, что если Москва не захочет подписать документ, то разговоры «о возможном аресте» президента России Владимира Путина в случае его визита в Армению являются неразумными. По его словам, главы государств имеют иммунитет.
28 сентября профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута МУС. Сообщалось, что его одобрили единогласно. Комиссия внесла этот вопрос в повестку заседания парламента.