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10:56, 28 сентября 2023Бывший СССР

Комиссия парламента Армении одобрила ратификацию Римского статута МУС

Комиссия парламента Армении дала положительное заключение о Римском статуте МУС

Фото: Gevorg Ghazaryan / xinhua / Globallookpress.com

Профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и внесла вопрос в повестку заседания парламента, передает РИА Новости.

Члены комиссии одобрили проект о ратификации Римского статута единогласно. При этом представители оппозиции не участвовали в заседании.

Ранее статут прошел экспертизу в парламенте. Сообщалось, что спорных норм при правовой экспертизе не выявлено, однако проект не получил справку о целесообразности ратификации международного договора.

17 сентября посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве предложения по поводу подготовки ратификации республикой договора. «Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации», — заверил он.

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