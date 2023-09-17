В Армении рассказали о консультациях с Россией по поводу Римского статута МУС

МИД Армении: Ереван ведет консультации с Москвой по поводу Римского статута МУС

Ереван направил Москве предложения по поводу подготовки ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян, сообщает ТАСС.

«Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены», — сообщил Марукян.

Он отметил, что стороны ведут активные консультации по этому вопросу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован парламентом страны. По его словам, это не связано с отношениями Москвы и Еревана.

8 сентября МИД России вызвал посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна из-за «серии недружественных шагов» закавказской республики. К таким шагам отнесли запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра Никола Пашиняна и анонс военных учений армянской армии с США.

Правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута МУС в начале сентября. Этот статус обяжет республику выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

Москва крайне негативно отреагировала на инициативу Еревана из-за решения МУС выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.