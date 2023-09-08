Посла Армении вызвали в МИД России из-за «недружественных шагов» республики

МИД России вручил ноту протеста послу Армении, заявив о «недружественных шагах»

МИД России вызвал посла Армении в РФ Вагаршака Арутюняна из-за «серии недружественных шагов» закавказской республики, сообщает ведомство в Telegram-канале.

К таким шагам в МИД отнесли запуск процесса ратификации Римского статута Международного уголовного суда, поездку в Киев супруги премьер-министра Никола Пашиняна и анонс военных учений армянской армии с США. Послу сделали жесткое представление.

Арутюняну также вручили ноту протеста из-за высказываний главы Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и ситуации вокруг задержания в стране российского блогера Микаэла Бадаляна вместе с обозревателем «Sputnik Армения» Ашотом Геворкяном.

МИД также указал на появившиеся в Армении «сомнения в целесообразности союзнических связей» с Россией и в рамках ОДКБ. При этом ведомство заявило, что Россия и Армения остаются союзниками, указав на намерение выполнять все договоренности между странами.

Ранее Мария Захарова высказалась, что Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа.

7 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что в отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности.