В МИД назвали недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией

Захарова назвала недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией

Москва считает недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией за счет обвинения РФ во всех бедах армянского народа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

Захарова отметила превалирующую в последнее время тенденцию в информационном пространстве Армении на распространение «однобокой, негативной, а нередко и просто не соответствующей действительности информации» о России и российско-армянских отношениях.

«Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа», — заявила она.

Официальный представитель МИД России также назвала провокацией задержание пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. «Очевидно, что за этой провокацией стоят те самые силы, которые не заинтересованы в сближении наших стран и их народов», — добавила Захарова.

7 сентября стало известно об исчезновении Бадаляна. Позже сообщалось, что его задержали в армянском городе Горисе. Вместе с ним задержали и Геворкяна, их подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия.