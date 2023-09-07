В Армении задержали известного блогера-сторонника России. Чем он известен и за что его преследуют?

В Армении задержали блогера Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Геворкяна

Вечером в четверг, 7 сентября, СМИ сообщили о том, что в Армении исчез пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Позднее стало известно, что его задержали в армянском городе Горисе. Следственный комитет (СК) Армении сообщил, что вместе с Бадаляном также задержали обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Оба они подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Что произошло?

Как заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, 6 сентября Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе. Сообщалось, что похищение произошло около девяти часов вечера, а свидетелем случившегося стал местный священник.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Позже стало известно, что Бадаляна, а вместе с ним Геворкяна, задержали правоохранители. Следственный комитет (СК) Армении подтвердил задержание Бадаляна и Геворкяна. Ведомство сообщило, что оно связано с делом о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) позднее уточнил, что всего по этому делу было задержано семь человек.

На данный момент проводятся следственные и производственные действия. Позже Следственный комитет республики Армения выступит с дополнительным заявлением Гор Абрамян пресс-секретарь Следственного комитета Армении

Как отреагировали на задержание блогера в России?

В посольстве РФ в Ереване заверили, что наблюдают за ситуацией с задержанием Бадаляна и Геворкяна. «Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — говорится в заявлении дипмиссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна в Армении может быть провокацией Запада в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

«Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — заявила дипломат. Захарова добавила, что «власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова — абсолютное право каждого", не будет санкционировать гонения на журналистов».

Глава Россотрудничества Евгений Примаков связал задержание Бадаляна с его участием в эфире на радио Sputnik, в котором он высказал критические суждения в адрес правительства Армении и обвинял его в антироссийской политике.

Кто такие Микаэл Бадалян и Ашот Геворкян?

Микаэл Бадалян — армянский блогер, лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»). На его канал в Telegram подписано 32 тысячи человек. Известен своей пророссийской позицией и критикой властей Армении, которых он неоднократно называл предателями.

Микаэл Бадалян Кадр: видео Telegram-канал Mika Badalyan

В апреле 2022 года он был задержан по статье о ложном сообщении о теракте. Поводом для задержания стал пост, который Бадалян опубликовал в Telegram. В нем говорилось о существовании слухов о том, что организация «Сасна Црер» готовила теракт в Армении. Кроме того, его задерживали во время разгона проукраинских акций в Армении.

Ашот Геворкян — обозреватель радиостанции «Sputnik Армения», автор проекта «Мы» о жизни в приграничных районах страны. Также придерживался пророссийской позиции. В частности, в одном из своих материалов писал, что его «убежденность в единственном правильном выборе Армении в союзе с Россией непоколебима».