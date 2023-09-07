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19:09, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Поддерживающий Россию блогер пропал в Армении

Пророссийский блогер Микаэл Бадалян пропал в армянском городе Горис

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Блогер Микаэл Бадалян пропал в армянском городе Горис. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе», — сообщил Примаков. Это произошло 6 сентября около девяти часов вечера. По его словам, свидетелем похищения был местный священник.

Примаков выразил опасение, что исчезновения Бадаляна может быть связано с его участием в эфире на радио Sputnik, в котором он высказал критические суждения в адрес правительства Армении, обвинив его в антироссийской политике.

«Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна», — заключил политик.

Бадалян возглавляет армянское движение «Азатагрум», принявшее участие в протестах в Армении в 2020-2021 годах. На Telegram-канал блогера подписано более 32 тысяч человек. В своих постах блогер регулярно выступает с критикой украинской политики, в частности, из-за поддержки Киевом Азербайджана.

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    Мария Большакова
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