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19:39, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности исчезновения пророссийского блогера в Армении

Sputnik Армения: блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна задержали в Горисе
Микаэл Бадалян

Микаэл Бадалян. Кадр: Наша Среда / YouTube

Блогер Микаэл Бадалян, об исчезновении которого СМИ сообщили вечером в четверг, 7 сентября, был задержан в армянском городе Горисе. Кроме того, задержали обозревателя радиостанции «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Подробности произошедшего сообщает «Sputnik Армения».

Как стало известно журналистам, Бадалян и Геворкян находятся в Следственном комитете, где в их отношении идут следственные процедуры. Оба они были задержаны 6 сентября. Что стало причиной этого, пока не уточняется.

По данным издания, незадолго до задержания Геворкян отправился в армянское село Сюник. Там он планировал подготовить материал для авторского проекта о жизни в приграничных районах. Бадаляна же, как пишет «Sputnik Армения», уже задерживали за «якобы распространение ложной информации», но впоследствии освобождали под залог.

О том, что Бадалян пропал, вечером в четверг, 7 сентября, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его мнению, исчезновения Бадаляна может быть связано с его участием в эфире на радио Sputnik, в котором он высказал критические суждения в адрес правительства Армении и обвинял его в антироссийской политике.

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    Мария Большакова
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