В МИД России прокомментировали задержание в Армении блогера Бадаляна

Захарова: задержание в Армении блогера Бадаляна может быть провокацией Запада

Задержание пророссийского блогера Микаэля Бадаляна в Армении может быть провокацией Запада в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Так в своем Telegram-канале прокомментировала случившееся официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не исключаю, что это еще одна провокация (...) Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — заявила дипломат, отметив, что силы, нацеленные на это, активизировались.

Захарова подчеркнула, что «власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова — абсолютное право каждого", не будет санкционировать гонения на журналистов.

В связи с этим она вспомнила слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в стране «серьезным образом защищено право на выражение мнения».

Блогер Бадалян, об исчезновении которого СМИ сообщили вечером в четверг, 7 сентября, был задержан в армянском городе Горисе вместе с обозревателем радиостанции «Sputnik Армения» Ашотом Геворкяном. Они находятся в Следственном комитете, где в их отношении идут следственные процедуры. Оба мужчины были задержаны 6 сентября. Что стало причиной этого, пока не уточняется.