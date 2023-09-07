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15:47, 7 сентября 2023Бывший СССР

В Армении заявили об отсутствии напряженности в отношениях с Россией

МИД Армении: в отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности
СюжетУчения НАТО:

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, передает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, замглавы МИД заявил, что между Арменией и Россией «есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке». Он также отметил, что Ереван критикует Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако не выносит на повестку вопрос выхода из блока.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут совместные с США военные учения. Предполагается, что во время них армия республики обменяется с Соединенными Штатами опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысит готовность к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.

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    Георгий Нестеров
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