В Армении заявили об отсутствии напряженности в отношениях с Россией

МИД Армении: в отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности

В отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, передает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, замглавы МИД заявил, что между Арменией и Россией «есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке». Он также отметил, что Ереван критикует Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако не выносит на повестку вопрос выхода из блока.

Ранее стало известно, что в Армении пройдут совместные с США военные учения. Предполагается, что во время них армия республики обменяется с Соединенными Штатами опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысит готовность к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе.