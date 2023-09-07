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13:05, 7 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили проведение совместных с США военных учений в Армении

Песков: Москва продолжает конструктивную работу с Ереваном и Баку

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Проведение совместных военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности, Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», — сказал представитель Кремля.

Ранее ситуацию с военными учениями в Армении оценили в Министерстве иностранных дел (МИД) России. Заместитель главы ведомства Михаил Галузин выразил надежду, что армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на стремление НАТО втянуть страну в зону своего влияния.

6 сентября стало известно, что в Армении пройдут совместные с США военные учения. На них армянская армия должна обменяться опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

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    Алевтина Запольская
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