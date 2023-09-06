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20:33, 6 сентября 2023Бывший СССР

МИД России выразил надежду на мудрость армянского народа

Замглавы МИД России Галузин: армянский народ избежит провокаций НАТО

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Армянский народ достаточно мудр и дальновиден, чтобы избежать антироссийских и антиармянских провокаций. Такую позицию выразил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин, передает ТАСС.

По словам замглавы МИД, у населения Армении достаточно «объективного понимания современных международных реалий» для того, чтобы не купиться на стремление НАТО втянуть страну в зону своего влияния.

Галузин подчеркнул, что «Москва никому ничего не диктует», но обращает внимание партнеров на то, что сближение с НАТО вряд ли обернется позитивными результатами для кого бы то ни было.

«Я уверен, что армянский народ, армянское общество все прекрасно понимают и сделают правильные выводы, отвечающие долгосрочным интересам безопасности Армении», — заключил он.

Ранее стало известно, что Армения и США проведут совместные военные учения. На них армянская армия должна обменяться опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.

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    Алевтина Запольская
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