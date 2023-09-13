Премьер Армении Пашинян заверил в ратификации Римского статута МУС парламентом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Римский статут Международного уголовного суда (МУС) будет ратифицирован парламентом страны. Его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что правительство направило в парламент Римский статут, который ратифицируют согласно его позиции и при поддержке парламентских коллег. При этом, по словам Пашиняна, это не связано с отношениями Москвы и Еревана. Премьер Армении объяснил свое решение проблемами безопасности страны.

Ранее Пашинян рассказал о своем сомнении, что Россия может быть гарантом безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Как он утверждал, Армения пытается в этой ситуации максимально снизить зависимость от других.

12 сентября армянский премьер сообщал, что возможная ратификация Римского статута связана с обстановкой на границе с Азербайджаном. Процесс ратификации начался в декабре 2022 года, отмечал Пашинян.