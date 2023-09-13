Пашинян усомнился в способности России быть гарантом безопасности

Politico: Никол Пашинян не доверяет России как гаранту безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сомнение в том, что Россия способна выполнять роль граната безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью Politico.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других», — сказал премьер. Он подчеркнул, что страна не должна оказаться «в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом».

При этом Пашинян выразил благодарность Евросоюзу и США, которые поддерживают страну на пути демократических реформ, уточнив, что не может назвать предоставляемую помощь достаточной.

Ранее в Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023. На них армянская армия должна обменяться опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повысить готовность к оценке по «Концепции оперативных возможностей» НАТО.