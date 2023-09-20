Римский статут МУС прошел экспертизу в парламенте Армении

«Жоховурд»: Римский статут МУС прошел экспертизу в армянском парламенте

Римский статут Международного уголовного суда (МУС) прошел экспертизу в Национальном собрании Армении. Об этом сообщает армянская газета «Жоховурд».

Издание сообщает, что спорных норм при правовой экспертизе не выявлено, при этом парламент не приложил к проекту справку о целесообразности ратификации международного договора.

Ранее посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил, что Ереван направил Москве предложения по поводу подготовки ратификации республикой Римского статута. Он подчеркнул, что документ ратифицируется не против Российской Федерации.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что статут МУС будет ратифицирован парламентом страны. По его словам, это не связано с отношениями Москвы и Еревана, но объясняется проблемами безопасности страны.