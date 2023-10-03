Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут и обязался выполнять решения МУС

Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. Об этом сообщает RT на русском.

Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса. Фракции «Армения» и «Честь имею» покинули заседание.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило Ереван, что ратификация МУС приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой.

28 сентября профильная комиссия парламента Армении дала положительное заключение о проекте ратификации статута. Заключение приняли единогласно, однако представители оппозиции не участвовали в обсуждении.