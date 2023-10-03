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11:15, 3 октября 2023Бывший СССР

Оппозиция в Армении отказалась участвовать в обсуждении Римского статута

Оппозиция в парламенте Армении отказалась от обсуждения Римского статута МУС

Фото: Gevorg Ghazaryan / xinhua / Globallookpress.com

Оппозиция в Национальном собрании Армении отказалась участвовать в обсуждении вопроса о возможной ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости.

В парламентской фракции «Армения» заявили, что считают ратификацию статута по предложенной процедуре антиконституционной, и отвергли ее обсуждение на данном этапе.

Республиканская партия Армении указала, что предложение властей чревато непредсказуемыми последствиями. По мнению депутатов, МУС является крайне политизированным органом, и его статут не приняли такие члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия.

28 сентября профильная комиссия Национального собрания дала положительное заключение о проекте ратификации статута МУС и внесла вопрос в повестку заседания парламента. Заключение одобрили единогласно, но оппозиция не участвовала в его обсуждении.

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