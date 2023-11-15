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16:14, 15 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян отверг заявления о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения не готовится выходить из ОДКБ, отказываясь от мероприятий
СюжетМинобороны:

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Армения, отказываясь от участия в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не занимается подготовкой к выходу из объединения. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, цитирует ТАСС.

«Мы приняли решение не присутствовать на этих мероприятиях ОДКБ по разным причинам. Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной подготовке к выходу из ОДКБ.

15 ноября глава оппозиционной парламентской фракции «Армения», экс-глава Минобороны Сейран Оганян заявил, что решение Еревана не принимать участие в мероприятиях ОДКБ ставит под угрозу безопасность страны. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле сожалеют об отказе Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске 23 ноября.

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      Кристина Есикова
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