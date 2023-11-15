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11:47, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Армении оценили отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

Оппозиционер: отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ угрожает безопасности
СюжетМинобороны:

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Решение Армении не принимать участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ставит под угрозу безопасность страны. Об этом заявил глава оппозиционной парламентской фракции «Армения», экс-глава Минобороны Сейран Оганян, цитирует ТАСС.

«В этой ситуации, когда угрозы углубляются, сложилась сложная военно-политическая ситуация, неучастие в мероприятиях ОДКБ ставит безопасность Республики Армения под еще одну угрозу», — сказал он, оценивая отказ армянского премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ.

Оганян отметил, что Армения является членом организации. По его словам, во многих случаях ухудшение отношений зависело и от армянского руководства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют об решении Пашиняна по заседанию ОДКБ, которое пройдет в Минске 23 ноября. О своем решении премьер Армении рассказал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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      Кристина Есикова
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