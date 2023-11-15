В МИД России назвали политику Армении попыткой усидеть на двух стульях

Захарова предупредила Армению о последствиях попытки усидеть на двух стульях

Попытка Армении усидеть на двух стульях вряд ли доведет до добра. Об этом предупредила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она назвала звеньями одной цепи отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии ОДКБ, заявления секретаря Совбеза республики Армена Григоряна о евроинтеграции, а также расширение поставок Еревану западного вооружения.

Захарова также отметила внезапное проявление Арменией дружелюбия в отношении киевского режима. Представитель МИД предупредила, что такая политика может привести к порабощению страны, а действия Запада в отношении Еревана связаны с его провалами на Украине.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не занимается подготовкой к выходу из ОДКБ. При этом он бросил упрек, что организация отказалась зафиксировать свою зону ответственности в Армении.

