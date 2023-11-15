Пашинян снова бросил упрек ОДКБ

Пашинян: ОДКБ отказывается зафиксировать зону ответственности в Армении

ОДКБ отказалась зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Такой упрек организации снова бросил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, если Ереван будет молча принимать участие в мероприятиях ОДКБ, то это станет согласием с тем, что территориальная целостность и суверенитет республики подвергаются сомнению.

Он назвал эту проблему фундаментальной и подчеркнул, что Армения оставляет время для размышлений себе и организации.

Ранее Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ, которое запланировано на 23 ноября в Минске. Он сообщил об этом в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.