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16:07, 15 ноября 2023Бывший СССР

Пашинян снова бросил упрек ОДКБ

Пашинян: ОДКБ отказывается зафиксировать зону ответственности в Армении

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

ОДКБ отказалась зафиксировать свою зону ответственности в Армении. Такой упрек организации снова бросил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По его словам, если Ереван будет молча принимать участие в мероприятиях ОДКБ, то это станет согласием с тем, что территориальная целостность и суверенитет республики подвергаются сомнению.

Он назвал эту проблему фундаментальной и подчеркнул, что Армения оставляет время для размышлений себе и организации.

Ранее Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ, которое запланировано на 23 ноября в Минске. Он сообщил об этом в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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