В России объяснили отказ Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Депутат Новиков объяснил отказ Пашиняна посетить саммит ОДКБ проблемами Армении

Решение внутри- и внешнеполитических проблем в Армении требует определенного времени и усилий, пока этот сложный период не будет пройден, руководство страны может не так активно выезжать за ее пределы, в том числе на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«В течение нескольких месяцев мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию в Армении. С одной стороны, это новый виток армяно-азербайджанского конфликта, к которому было приковано внимание международного сообщества. Урегулирование таких проблем не бывает, независимо от того, на какую сторону ты встал, это требует политических усилий», — сказал Новиков.

По его словам, решения, которые были приняты, в том числе, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, касающиеся Нагорного Карабаха, вызвали недовольства внутри страны, что сделало обстановку достаточно сложной и потребовало решения уже новых, внутриполитических проблем.

«Внешние контакты в связи с этим в последнее время со стороны Пашиняна уменьшались. И, пока этот сложный период не будет пройден, для армянского руководства будет стоять вопрос о том, насколько активно оно может участвовать в реализации внешней политики, выезжая за пределы Армении», — заключил Новиков.

Ранее Пашинян отказался от участия в заседании ОДКБ, которое запланировано на 23 ноября в Минске.