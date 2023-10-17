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13:44, 17 октября 2023Бывший СССР

Пашинян объяснил принятие статута МУС демократическим выбором

Пашинян: ратификация статута МУС связана с демократическим выбором Армении

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) связана с демократическим выбором Армении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что принятие Римского статута вызвано заинтересованностью Армении в развитии международного правопорядка.

Также Пашинян добавил, что демократия для Армении — это стратегический выбор, а не продиктованная обстоятельствами возможность.

В октябре 2023 года армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС. Это обязывает Ереван выполнить решение МУС об «аресте» президента России Владимира Путина, если он посетит республику.

После этого представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян предложил подписать с Москвой двухсторонний договор, чтобы «опасения России развеялись». Также он сказал, что разговоры «о возможном аресте» Путина в случае его визита в Армению неразумны.

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    Александр Слабиев
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