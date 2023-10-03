Армения ратифицировала Римский статут МУС. Как это решение повлияет на отношения с Россией?

Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут МУС

Национальное собрание (НС) Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Это обязывает Ереван выполнить решение МУС об «аресте» президента России Владимира Путина, если он посетит республику. Об этом сообщило агентство Armenpress.

Уточняется, что за проект ратификации проголосовали 60 депутатов, против — 22. Решение не поддержали представители оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею». По данным агентства, воздержавшихся не было.

Председатель постоянной комиссии НС Армении по внешним отношениям Саргис Ханданян заявил, что ратификация Римского статута МУС отвечает интересам государства. По его словам, армянская сторона предпринимает все шаги для обеспечения безопасности разными способами.

Армения предложила России заключить соглашение

Армения предложила России подписать соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте МУС. Представитель республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян объяснил это попыткой Еревана развеять опасения Москвы.

Кроме того, он назвал разговоры о возможном аресте Путина неразумными, так как лидеры стран обладают иммунитетом. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян также сообщал, что Ереван направил Москве предложения по поводу подготовки ратификации республикой договора.

Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации Эдмон Марукян Посол Армении по особым поручениям

Он отмечал, что статут ратифицируют из-за военных преступлений, совершенных на армянской территории Азербайджаном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Армении была определенная аргументация в пользу принятия Римского статута МУС. При этом он не раскрыл, в чем состоит суть предложения Еревана к Москве о заключении соглашения.

Реакция России на ратификацию Римского статута МУС

Песков сообщил, что у Москвы есть вопросы к армянскому руководству после решения о ратификации статута. При этом Россия считает народ Армении братским, а республику — дружественным государством, подчеркнул он.

Конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал ратификацию Римского статута МУС политическим шагом руководства Армении в сторону Запада. Заявления о том, что это не имеет отношения к России, являются абсурдными, подчеркнул он.

По словам депутата, для российских граждан есть определенные риски, действия против них теперь могут объясняться положениями МУС. Помимо этого, Чепа указал, что большое количество жителей Армении выступает против непоследовательной политики, проводимой премьер-министром страны Николом Пашиняном.

28 сентября в МИД России заявили, что ратификация статута Ереваном приведет к самым негативным последствиям для отношений с Москвой из-за решения МУС выдать ордер на «арест» Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее Песков напомнил, что Россия не является страной-участницей Римского статута и не признает решения МУС, «как и многие другие страны».