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14:14, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о соглашении с Арменией по Римскому статуту МУС

Песков: у Армении была аргументация в пользу принятия Римского статута МУС

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

У Армении была определенная аргументация в пользу принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

При этом он не смог разъяснить, в чем состоит суть предложения Еревана к Москве о заключении соглашения по Римскому статуту. «В данном случае я не располагаю деталями вот этого предложения о заключении двусторонней договоренности», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков уточнил, что если Армения возьмет на себя международные обязательства, то «здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим».

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).

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