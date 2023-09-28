В Кремле ответили на вопрос о соглашении с Арменией по Римскому статуту МУС

Песков: у Армении была аргументация в пользу принятия Римского статута МУС

У Армении была определенная аргументация в пользу принятия Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

При этом он не смог разъяснить, в чем состоит суть предложения Еревана к Москве о заключении соглашения по Римскому статуту. «В данном случае я не располагаю деталями вот этого предложения о заключении двусторонней договоренности», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков уточнил, что если Армения возьмет на себя международные обязательства, то «здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим».

Ранее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение, чтобы юридически решить вопрос о Римском статуте Международного уголовного суда (МУС).