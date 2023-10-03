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13:16, 3 октября 2023Бывший СССР

В России рассказали о последствиях ратификации Арменией Римского статута

Депутат Чепа: ратификация Римского статута в Армении создает риски для россиян

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ратификация Римского статута Арменией является политическим шагом руководства страны в сторону Запада. Это также имеет определенные последствия для российских граждан, действия против которых теперь могут объясняться положениями Международного уголовного суда (МУК). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Ратификация Римского статута — это политический шаг в сторону Запада. Попытки объяснить, что это не имеет отношения к России, абсурдны», — уверен политик.

По его словам, ратификация статута была необходима для того, чтобы продемонстрировать сближение позиции руководства Армении с Западом. Вместе с тем, Чепа подчеркнул, что большое количество граждан страны выступает против действий премьер-министра Никола Пашиняна.

«Есть определенные риски для российских граждан. При каких-то действиях против них теперь появится ссылка на международные обязательства. Армения будет действовать под их диктовку, опираясь на положения МУК, — считает депутат. — Большое количество людей в Армении выступает против непоследовательной политики, проводимой Пашиняном. Против его попыток разрушить многовековые отношения, против действий, направленных не в интересах армянского народа, а приводящих в итоге к дестабилизации обстановки».

Ранее стало известно, что Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут. Оппозиция в парламенте республики отказалась участвовать в обсуждении вопроса. Фракции «Армения» и «Честь имею» покинули заседание.

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