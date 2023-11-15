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18:41, 15 ноября 2023Бывший СССР

В МИД назвали причины ратификации Арменией Римского статута МУС

Захарова: Армения по политическим причинам ратифицировала Римский статут МУС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), руководствуясь политическими мотивами. Такие причины назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитирует ТАСС.

«Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, — развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, — Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации», — сказала она.

По ее словам, в ходе двусторонних консультаций Москва выдвинула предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Захарова отметила, что есть такая практика. Однако предложения России были проигнорированы армянской стороной, добавила она.

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3 октября 2023 года Армения ратифицировала действие Римского статута МУС. Тем самым стране придется выполнить решение суда об «аресте» президента России Владимира Путина. В Ереване заявили, что ратификация никак не связана с ситуацией вокруг российского лидера и поэтому предложили заключить двухстороннее соглашение с Москвой по этому поводу.

Позднее в МИД РФ сообщили, что до того, как Армения ратифицировала Римский статут МУС, Москва выдвигала Еревану предложение по его обходу. В министерстве также посетовали на то, что армянская сторона «по чисто политическим мотивам» приняла такое решение.

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      Кристина Есикова
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