Армения хочет обойти решение об «аресте» Путина, но ратифицировать Римский статут. Как это изменит отношения с Россией?

Киракосян: Армения готова подписать с Россией соглашение о Римском статуте МУС

Армения готовится ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Он угрожает тем, что республике придется исполнить решение суда и в случае визита президента России Владимира Путина арестовать его. В Ереване уверяют, что этого не произойдет.

Ереван направил Москве предложение заключить двустороннее соглашение по этому поводу, сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись Егише Киракосян Представитель Армении по международно-юридическим вопросам

По его словам, даже если Москва не захочет подписать соглашение, то все разговоры о возможном аресте Путина все равно являются неразумными, поскольку главы государств имеют иммунитет.

Реакция Москвы

Министерство иностранных дел России заявило, что ратификация статута МУС приведет Армению к самым негативным последствиям в отношениях с Москвой. В дипведомстве пояснили, что Еревану донесли позицию о неприемлемости ратификации.

«Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны», — указали в министерстве. При этом, как утверждается, армянская сторона не учла ответные предложения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить журналистам, в чем именно состоит суть предложения Еревана. Он подчеркнул, что если Армения возьмет на себя международные обязательства, то «здесь нужно смотреть, что она считает превалирующим». При этом он добавил, что у Еревана была определенная аргументация в пользу принятия Римского статута.

Армения — суверенное государство, и мы, конечно, надеемся, что подобные решения не будут негативно влиять на наши двусторонние отношения, потому что здесь речь идет именно о статуте, который мы не признаем, мы не являемся его участниками Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Позиция Армении

Правительство Армении утверждает, что республика рассматривает принятие статута МУС не против России, а для реализации национальных интересов. Более того, в Ереване сообщали, что ведут консультации с Москвой по поводу возможного принятия договора.

Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной Эдмон Марукян посол Армении по особым поручениям

Премьер-министр Армении также заявил, что необходимость принятия статута не связана с российско-армянскими отношениями, но объясняется тяжелой обстановкой на границе с Азербайджаном.

За неделю до начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе глава правительства выразил уверенность в ратификации статута для обеспечения безопасности страны. Тогда он тоже сделал акцент на отсутствии претензий к Москве.

Неоднократные предупреждения Москвы

Армения начала процесс ратификации статута еще в конце 2022 года. Весной 2023 года Конституционный суд республики признал соответствующим конституции присоединение к международным обязательствам.

В сентябре Ереван направил в Национальное собрание республики законопроект о ратификации договора. МИД России сразу заявил, что армянские коллеги были предупреждены о «крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией».

Москва вызвала посла Еревана в России Арутюняна из-за «серии недружественных шагов», к которым также отнесли сомнения армянской стороны в целесообразности союзнических связей» с Россией и в рамках ОДКБ.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Тогда в Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию суда и его решения считает ничтожными.