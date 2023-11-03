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21:05, 3 ноября 2023Бывший СССР

Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута МУС

МИД: Россия предлагала Армении пути по обходу Римского статута МУС

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута Международного уголовного суда (РС МУС). Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос корреспондента «Ленты.ру».

В ведомстве отметили, что заявления о том, что Ереван не получил ответ Москвы на предложения по заключению соглашения, дающего возможность обойти требования статута, не соответствует действительности. «В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты ответные предложения — пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации Римского статута. Такая практика имеется», — сообщили в министерстве.

В МИД также посетовали на то, что «компромиссные развязки» были проигнорированы армянской стороной, а Ереван «по чисто политическим мотивам» принял решение о ратификации РС. «Если в Ереване сохраняют заинтересованность в решении проблем, созданных собственными же руками, то, на наш взгляд, возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются», — добавили в ведомстве.

Ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян сообщал, что за несколько месяцев до ратификации РС Ереван предлагал Москве подписать соглашение, дающее возможность обойти требования статута, однако так и не получил ответ. В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что к идее заключить подобный договор после ратификации РС армянской стороной нельзя относиться серьезно.

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      Алевтина Запольская
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