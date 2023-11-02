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14:07, 2 ноября 2023Бывший СССР

Армения предложила России соглашение для обхода Римского статута МУС

Ереван предложил Москве подписать соглашение, обходящее требования МУС
Акоп Аршакян

Акоп Аршакян. Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Ереван предложил Москве подписать соглашение, дающее возможность обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, цитирует ТАСС.

По его словам, Армения предложила РФ подписать двустороннее соглашение за несколько месяцев до ратификации статута, чтобы межгосударственные правоотношения не подвергались проверке со стороны международных структур. Другой целью подписания документа он назвал отсутствие влияния ратификации на отношения между странами.

«Ответа, по сути, мы пока не получили», — сказал Аршакян и добавил, что до вступления в силу статута есть достаточно времени. Как уточнил вице-спикер парламента, с юридической точки зрения можно заключить соглашение, которое исключает применение решений МУС по вопросам, относящимся к Армении и России.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что к идее Еревана заключить такое соглашение с Москвой после ратификации нельзя относиться серьезно. 3 октября Армения ратифицировала действие Римского статута МУС. Тем самым республика должна выполнить решение суда об «аресте» президента России Владимира Путина.

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      Кристина Есикова
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