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10:21, 9 октября 2023Бывший СССР

В МИД России оценили предложение Армении заключить договор насчет статута МУС

Замглавы МИД РФ Галузин: нельзя серьезно относиться к идее Еревана о договоре

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

К идее Армении о заключении двухстороннего соглашения с Россией после ратификации статута Международного уголовного суда (МУС) нельзя относиться серьезно. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

3 октября 2023 года в Ереване ратифицировали действие Римского статута, таким образом признав действие МУС. Тем самым Армения должна выполнить решение суда об «аресте» президента России Владимира Путина.

Однако в Ереване заявили, что ратификация никак не связана с ситуацией вокруг российского лидера и поэтому предложили заключить двухстороннее соглашение с Москвой по этому поводу. Как сказал представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, это можно сделать, чтобы «опасения России развеялись».

Но теперь в МИД РФ прокомментировали предложение Еревана, назвав его «несерьезным». По словам Галузина, в Москве надеялись, что Армения не пойдет на ратификацию Римского статута.

«Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут», — сказал он.

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    Александр Слабиев
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