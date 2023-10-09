В МИД России оценили предложение Армении заключить договор насчет статута МУС

Замглавы МИД РФ Галузин: нельзя серьезно относиться к идее Еревана о договоре

К идее Армении о заключении двухстороннего соглашения с Россией после ратификации статута Международного уголовного суда (МУС) нельзя относиться серьезно. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК.

3 октября 2023 года в Ереване ратифицировали действие Римского статута, таким образом признав действие МУС. Тем самым Армения должна выполнить решение суда об «аресте» президента России Владимира Путина.

Однако в Ереване заявили, что ратификация никак не связана с ситуацией вокруг российского лидера и поэтому предложили заключить двухстороннее соглашение с Москвой по этому поводу. Как сказал представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, это можно сделать, чтобы «опасения России развеялись».

Но теперь в МИД РФ прокомментировали предложение Еревана, назвав его «несерьезным». По словам Галузина, в Москве надеялись, что Армения не пойдет на ратификацию Римского статута.

«Те же самые правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, вполне есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут», — сказал он.