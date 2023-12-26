Путин и Пашинян побеседовали на экскурсии по Павловскому дворцу

Путин и премьер Армении Пашинян побеседовали на экскурсии по Павловскому дворцу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», который находится под Санкт-Петербургом. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) собрались в Петербурге на неформальный саммит. Во время экскурсии Путин и Пашинян общались. Как отмечает агентство, их разговор был оживленным. Президент России и премьер Армении стояли чуть поодаль от других лидеров.

26 декабря в Санкт-Петербург по приглашению Путина прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев для участия в неформальном саммите СНГ. Его встречали губернатор Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. Днем ранее на саммит прибыл Пашинян. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что общение двух лидеров, вероятно, может состояться.

