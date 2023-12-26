Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 26 декабря 2023Бывший СССР

Путин и Пашинян побеседовали на экскурсии по Павловскому дворцу

Путин и премьер Армении Пашинян побеседовали на экскурсии по Павловскому дворцу

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовали на экскурсии по музею-заповеднику «Павловск», который находится под Санкт-Петербургом. Об этом пишет ТАСС.

Лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) собрались в Петербурге на неформальный саммит. Во время экскурсии Путин и Пашинян общались. Как отмечает агентство, их разговор был оживленным. Президент России и премьер Армении стояли чуть поодаль от других лидеров.

26 декабря в Санкт-Петербург по приглашению Путина прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев для участия в неформальном саммите СНГ. Его встречали губернатор Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица. Днем ранее на саммит прибыл Пашинян. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что общение двух лидеров, вероятно, может состояться.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Олимпийская чемпионка оценила выплаты от ОКР после недопуска на Игры-2024

      Китай раскритиковал санкции в отношении российского «Арктик СПГ 2»

      Gelandewagen сбил велокурьера в центре Москвы

      Россиянам раскрыли способ увеличить выручку в два раза

      Белоруссия примет участие в модернизации инфраструктуры в Карабахе

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить наряды с главным цветом 2024 года

      Российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24

      Названы помогающие худеть жирные продукты

      В Польше обратили внимание на угрозу потери Киевом черноморского побережья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости