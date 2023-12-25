Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург
Пашинян отправился на заседание Высшего Евразийского экономического совета
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило правительство Армении, передает «RT на русском» в Telegram.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что повестка заседания, в котором примет участие Владимир Путин, будет «действительно содержательной».