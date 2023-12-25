Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:52, 25 декабря 2023Бывший СССР

Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

Пашинян отправился на заседание Высшего Евразийского экономического совета

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщило правительство Армении, передает «RT на русском» в Telegram.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что повестка заседания, в котором примет участие Владимир Путин, будет «действительно содержательной».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина назвала самые болезненные для России санкции. Что стало главной проблемой для страны?

      Сотрудники логистической компании нашли ногу в кроссовке среди картона

      В Совфеде заявили о возможном непризнании новых границ США

      Названы условия для покупки валюты Банком России

      Ноу-хау лучших врачей начнут применять в столичных больницах

      В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном ЕГЭ по украинскому языку

      Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности для Украины

      Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург

      Авторы популярной соцсети заработали около 5,5 миллиарда рублей в 2023 году

      Российского депутата заподозрили в причастности к расправе 17-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости