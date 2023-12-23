Песков порассуждал о повестке Высшего совета ЕАЭС с Путиным

Песков: повестка заседания Высшего совета ЕАЭС с Путиным будет содержательной

Повестка заседания Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где будет участвовать президент России Владимир Путин, будет содержательной. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Следующая неделя будет напряженная, потому что два дня в Питере, это мероприятие с рабочей повесткой дня. И рабочий саммит ЕАЭС, и неформальной саммит СНГ, они не только праздничные, но и, прежде всего, там будет действительно содержательная рабочая повестка», — сказал представитель Кремля.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявил, что 25-26 декабря в Санкт-Петербурге пройдут два важных мероприятия. Первое — заседание Высшего совета ЕАЭС, а второе — неформальная встреча президентов СНГ.

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о возможном председательстве страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2024 году. В ходе брифинга по итогам заседания армянского парламента Симонян подчеркнул рост экономики от сотрудничества со странами ЕАЭС.