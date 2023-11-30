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10:18, 30 ноября 2023Бывший СССР

Названа дата встречи президентов стран СНГ

Генсек СНГ Лебедев: встреча президентов стран-участниц СНГ пройдет 26 декабря

Фото: Зафар Халилов / Sputnik / РИА Новости

Неформальная встреча президентов стран-участниц СНГ пройдет 26 декабря. Дату назвал генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, цитирует ТАСС.

«25-26 декабря в Санкт-Петербурге тоже пройдут два важных мероприятия. Это Высший совет ЕАЭС (Евразийского экономического союза — прим. "Ленты.ру") на уровне президентов 25 декабря, а 26-го предполагается неформальная встреча президентов стран СНГ», — сказал он.

Кроме того, Лебедев добавил, что 18 декабря по инициативе премьер-министра России Михаила Мишустина пройдет внеочередная встреча глав правительств СНГ.

29 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность поговорить, если глава правительства республики приедет на встречу СНГ. При этом он отметил, что сейчас планов по контактам политиков нет.

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      Кристина Есикова
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